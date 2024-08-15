K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 79: Mama schläft
24 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 12
Eine alleinerziehende Mutter wird mit einer Überdosis Tabletten bewusstlos aufgefunden. Der vermeintliche Selbstmordversuch entpuppt sich als eiskalter Mordanschlag: Die Mutter hat Beziehungen zum Drogenmilieu und Kokain in großen Mengen in ihrer Wohnung versteckt. Die einzigen Zeugen sind ihre beiden kleinen Kinder. Schon bald geraten sie ins Visier des Mörders.
