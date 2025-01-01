Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Krieg am Gartenzaun

SAT.1 GOLD Staffel 6 Folge 133
Krieg am Gartenzaun

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 133: Krieg am Gartenzaun

22 Min. Ab 12

Ein Mann wird mit einem Luftgewehr angeschossen. Der Schütze entkommt unerkannt, doch das Opfer ist sich sicher: Sein sittenloser Nachbar steckt dahinter. Die Kommissare fahren zu dem Verdächtigen und werden Zeuge einer ungewöhnlichen Lebensgemeinschaft: Der Nachbar wohnt mit seinen zwei Geliebten und seinen beiden Kindern zusammen. Tatsächlich besitzt er nicht nur ein Luftgewehr, es wurde sogar vor Kurzem abgefeuert ...

