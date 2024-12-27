Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderisch verführerisch

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 147vom 27.12.2024
Mörderisch verführerisch

Folge 147: Mörderisch verführerisch

23 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12

Ein Mann wird in einer Tiefgarage erschossen. Eine Frau, die den Mord beobachtet hat, hilft den Kommissaren ein Phantombild des Mörders zu erstellen - dann wird sie entführt. Während Kommissar Naseband den Entführer jagt, machen seine Kollegen eine überraschende Entdeckung: Zeugin und Täter haben eine gemeinsame Vergangenheit ...

SAT.1 GOLD
