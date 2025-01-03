K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 152: Im Tode vereint
23 Min.Ab 12
Kommissarin Rietz wacht schweißgebadet aus einem Albtraum auf: Ein maskierter Mann war in ihr Schlafzimmer eingedrungen und hat mit einem Baseballschläger auf ihr Bett eingeschlagen. Doch die darin liegende Frau war nicht sie selbst, sondern eine Unbekannte. Die Kommissarin forscht nach: Hat in ihrer Wohnung mal ein Verbrechen stattgefunden? Tatsächlich verschwand die vorherige Mieterin spurlos. Die Sache wurde nie aufgeklärt, die Vermisste nie gefunden.
