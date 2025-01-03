Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Im Tode vereint

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 152
Im Tode vereint

Im Tode vereintJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 152: Im Tode vereint

23 Min.Ab 12

Kommissarin Rietz wacht schweißgebadet aus einem Albtraum auf: Ein maskierter Mann war in ihr Schlafzimmer eingedrungen und hat mit einem Baseballschläger auf ihr Bett eingeschlagen. Doch die darin liegende Frau war nicht sie selbst, sondern eine Unbekannte. Die Kommissarin forscht nach: Hat in ihrer Wohnung mal ein Verbrechen stattgefunden? Tatsächlich verschwand die vorherige Mieterin spurlos. Die Sache wurde nie aufgeklärt, die Vermisste nie gefunden.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen