Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Im Visier des Racheengels (2)

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 164vom 06.01.2025
Im Visier des Racheengels (2)

Im Visier des Racheengels (2)Jetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 164: Im Visier des Racheengels (2)

23 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12

Der Stalker, der verdächtigt wird, die Altenpflegerin ermordet zu haben, schlägt erneut zu: Diesmal trifft es eine Kollegin. Er schlägt ihr Gesicht in eine Glasvitrine und flüchtet, sie überlebt schwerverletzt. Die Leiterin des Heims gibt den Kommissaren einen brisanten Hinweis: Der Mann glaubt, dass im Heim Sterbehilfe geleistet wird. Hat er sich für den Tod seiner Mutter gerächt?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen