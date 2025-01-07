Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Verschollen in der Waschanlage

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 167
Verschollen in der Waschanlage

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 167: Verschollen in der Waschanlage

23 Min.Ab 12

Nach einem heftigen Streit mit ihrem Ehemann verschwindet eine Frau spurlos von einer Autowaschanlage. Eine Überwachungskamera zeigt, dass sie zwar ohne ihren Wagen, aber lebend die Anlage verlassen hat. Drei Tage später wird ihre Leiche gefunden. Unter Verdacht gerät ihr Ehemann - er soll sie schon mehrfach verprügelt haben. Aber er hat ein Alibi für die Tatzeit ...

