Verschollen in der WaschanlageJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 167: Verschollen in der Waschanlage
23 Min.Ab 12
Nach einem heftigen Streit mit ihrem Ehemann verschwindet eine Frau spurlos von einer Autowaschanlage. Eine Überwachungskamera zeigt, dass sie zwar ohne ihren Wagen, aber lebend die Anlage verlassen hat. Drei Tage später wird ihre Leiche gefunden. Unter Verdacht gerät ihr Ehemann - er soll sie schon mehrfach verprügelt haben. Aber er hat ein Alibi für die Tatzeit ...
