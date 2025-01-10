K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 172: Das Experiment
22 Min.Ab 12
Eine junge Frau meldet ihren Freund als vermisst - der Regiestudent verschwand während der Dreharbeiten zu einem Filmprojekt spurlos. In seiner Wohnung finden die Kommissare brisantes Videomaterial. Es zeigt einen provisorisch eingerichteten OP, in dem ein Mensch für wenige Sekunden in den Tod geschickt und anschließend wiedererweckt wird. Sind die Aufnahmen Teil des Filmprojekts oder sind sie real?
