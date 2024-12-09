K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 35: Immun gegen das Gesetz
21 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12
Vergewaltigungsserie in einem Industriegebiet. Mit Hilfe des letzten Opfers kann ein Phantombild von einem der beiden Täter angefertigt werden. Unter Verdacht gerät der Sohn eines hochrangigen Diplomaten. Doch er kann aufgrund diplomatischer Immunität nicht belangt werden. Kommissar Ritter gibt nicht auf und ermittelt auf eigene Faust ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick