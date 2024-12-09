Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 35vom 09.12.2024
Folge 35: Immun gegen das Gesetz

21 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12

Vergewaltigungsserie in einem Industriegebiet. Mit Hilfe des letzten Opfers kann ein Phantombild von einem der beiden Täter angefertigt werden. Unter Verdacht gerät der Sohn eines hochrangigen Diplomaten. Doch er kann aufgrund diplomatischer Immunität nicht belangt werden. Kommissar Ritter gibt nicht auf und ermittelt auf eigene Faust ...

