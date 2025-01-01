Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein fast perfekter Plan

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 85
Folge 85: Ein fast perfekter Plan

22 Min.Ab 12

Überfall auf ein Juweliergeschäft: Der Inhaber kann unbemerkt den Fernalarm auslösen. Sekunden später stürmen zwei Zivilpolizisten in das Geschäft, nehmen den Täter fest und stellen das Diebesgut sicher. Doch weder Räuber noch Beute tauchen auf dem Revier auf. Haben sich Betrüger als Beamte ausgegeben oder stecken echte Polizisten mit dem Täter unter einer Decke?

SAT.1 GOLD
