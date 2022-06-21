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K 11 - Kommissare im Einsatz

Drei sind zwei zuviel

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 96vom 21.06.2022
Drei sind zwei zuviel

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 96: Drei sind zwei zuviel

23 Min.Folge vom 21.06.2022Ab 12

Eine junge Frau wird vergiftet. Sie arbeitete bei einem Escortservice und war im dritten Monat schwanger. Einige ihrer verheirateten Kunden hat sie mit der Schwangerschaft erpresst. Auch ihr Lebensgefährte hat ein Motiv. Er wusste nicht, dass seine Freundin im Begleitservice arbeitet. Und er hält sich ebenfalls für den Vater des ungeborenen Kindes.

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