Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schmutzige Sexgeschäfte

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 98
Schmutzige Sexgeschäfte

Schmutzige SexgeschäfteJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 98: Schmutzige Sexgeschäfte

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird bei einem Ladendiebstahl erwischt. Der Hausdetektiv sieht von einer Anzeige ab, verlangt jedoch eine hohe Gegenleistung: Er erpresst sie Frau zum Sex! Hilfesuchend wendet sie sich an die Kommissare - sie scheint nicht das erste Opfer des perversen Detektivs gewesen zu sein. Kurz darauf wird sie vergewaltigt und ermordet.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen