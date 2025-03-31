K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 10: Generation Handy
22 Min.Ab 12
Entführung eines jungen Mädchens am helllichten Tag: Der Kidnapper will Geld, nicht viel, aber dafür schnell. Nur zwei Stunden nach der Entführung soll die Übergabe erfolgen. Die Kommissare sind vorbereitet. Doch alles gerät völlig außer Kontrolle, als der Entführer von einem unbekannten Dritten plötzlich erschossen wird. Ist das Schicksal des Mädchens jetzt besiegelt?
