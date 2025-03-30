Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Den Ermittlern sei Dank

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 8vom 30.03.2025
Den Ermittlern sei Dank

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 8: Den Ermittlern sei Dank

23 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12

Ein Wirtschaftsanwalt verschwindet spurlos. Der Mann hatte gegen eine dubiose Import-Exportfirma ermittelt und einen millionenschweren Steuerbetrug aufgedeckt. Die Kommissare starten eine großangelegte Überwachungsaktion und stoßen auf das ganze Ausmaß des Verbrechens. Ein Auftragskiller ist dem Anwalt bereits auf den Fersen.

