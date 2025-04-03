K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 20: Würstchen mit Gier
23 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12
Makaberer Mord in einer Pommes-Bude: Ein 33-jähriger Mann wurde brutal erschlagen und verunstaltet. Der Mörder hat der Leiche Würstchen in den Mund gestopft. Doch wer hat das Opfer so sehr gehasst? Der Tote war ein ehemaliger Banker und hat mit riskanten Finanzspekulationen viele Menschen in den Ruin getrieben. Die Liste der potenziellen Täter ist lang ...
