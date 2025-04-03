Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 9 Folge 22
Folge 22: Ein Leben lang Liebe

23 Min. Ab 12

Brutaler Angriff auf einen Mann: Trotz der schweren Stichverletzung will er keine Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Aber warum? Die Kommissare gehen der Sache nach. Interessantes Detail der Ermittlungen: Die Ehefrau des Opfers wurde vor zehn Jahren getötet. Ihr Mörder konnte nie gefasst werden. Ist er jetzt zurückgekehrt?

SAT.1 GOLD
