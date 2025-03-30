K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 9: Grüße aus Athen
22 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12
Überfall auf ein Juweliergeschäft: Ein maskierter Mann nimmt Kunden und den Besitzer als Geiseln. Die Kommissare sind sofort vor Ort und umstellen das Gebäude. Einzige Forderung des Täters: ein Fluchtwagen. Kurz vor dem Austausch der Geiseln bricht plötzlich der Kontakt zum Juweliergeschäft ab und die Kommissare tappen in eine raffinierte Falle ...
