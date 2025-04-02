K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 18: Aces High
23 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12
Junkies entdecken in einer verlassenen Lagerhalle eine Leiche. Der Mann wurde fast nackt an einen Stuhl gefesselt und eiskalt erschossen. Zwischen seinen Zähnen klemmt eine Spielkarte - die Herz-Dame. In der illegalen Glücksspiel-Szene finden die Kommissare einen Hinweis. Michael Naseband setzt einen alten Bekannten als Lockvogel ein. Eine Entscheidung, die er bitter bereuen wird ...
