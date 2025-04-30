Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 110vom 30.04.2025
Folge 110: Sex und andere Nebenjobs

23 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12

Ein Pizzabote entkommt nur knapp einem heimtückischen Mordanschlag. Die Kommissare finden heraus, dass der heißblütige Italiener bei seinen Touren nicht nur Pizza ausliefert, sondern auch als Callboy einsame Frauen beglückt. Seine hitzige Verlobte gerät unter Tatverdacht. Wollte die rassige Italienerin den Affären ihres Zukünftigen ein Ende setzen?

