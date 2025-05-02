Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissarin im Zwiespalt

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 111
Kommissarin im Zwiespalt

Kommissarin im ZwiespaltJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 111: Kommissarin im Zwiespalt

23 Min.Ab 6

Auf dem Schießstand wird Kommissarin Rietz Zeugin eines seltsamen Zwischenfalls: Eine Kollegin richtet für einen kurzen Moment die Waffe gegen sich selbst. Nur ein Unfall oder steckt mehr dahinter? Die junge Polizistin verschließt sich und behauptet, dass alles in Ordnung sei. Doch als die Kommissare zu einem Tatort gerufen werden, bestätigt sich ein schrecklicher Verdacht ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen