K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 112: Mord im Vergnügungspark
22 Min.Ab 12
Auf einer Wildwasserbahn wird ein Parkmitarbeiter erschossen. Die Kommissare Alexandra Rietz und Robert Ritter sind sofort vor Ort und riegeln den Park ab. Systematisch durchkämmen sie alle Attraktionen, befragen jeden Besucher und jeden Mitarbeiter - doch ohne Ergebnis. Und der Vergnügungspark-Killer könnte jederzeit wieder zuschlagen ...
