K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 122: Botschaft aus dem Jenseits
23 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12
Eine Drogenabhängige hat sich eine Überdosis gespritzt. Das Ungewöhnliche an diesem Fall: Kommissar Michael Naseband kannte das Opfer persönlich, und die Tote hat dem Ermittler eine private Nachricht hinterlassen. Demnach ist die Tochter des Opfers in den Fängen eines Pornorings. Der Kommissar riskiert alles, um das Mädchen zu finden ...
