K 11 - Kommissare im Einsatz

Terror am Gartenzaun

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 126vom 06.05.2025
Folge 126: Terror am Gartenzaun

23 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12

Im Schrebergarten fliegen wieder mal die Fetzen: Der Garten von Klaus H. wurde demoliert und seine heißgeliebten Gartenzwerge in Scherben geschlagen. Der Mann verdächtigt nur eine Person: seinen verhassten Nachbarn. Die Kommissare haben alle Hände voll zu tun, die Streithähne auseinanderzuhalten. Doch als einer der beiden mit einer Hacke halbtot geschlagen wird, scheint der "Krieg der Nachbarn" bereits eskaliert zu sein ...

SAT.1 GOLD
