K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein Mann für tödliche Stunden

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 134
23 Min.Ab 12

Die Kommissare vom K11 finden die Leiche eines jungen Mannes in einer Mülltonne. Nach den ersten Ermittlungen wissen sie, dass das Opfer ein Callboy und HIV-positiv war. Hat sich eine Kundin an ihm gerächt, weil er sie mit dem Virus angesteckt hat? Die Ermittler forschen nach und haben schon bald eine heiße Spur ...

SAT.1 GOLD
