SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 141vom 10.05.2025
23 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 12

Ein Lieferwagen einer Zigarettenfirma wird auf einem verlassenen Industriegelände gefunden - vom Fahrer jedoch fehlt jede Spur. Außer ein paar Tropfen Blut haben die Ermittler zunächst keine Anhaltspunkte. Die GPS-Daten des Fahrzeugs liefern ihnen aber schließlich eine erste Spur. Kommissar Ritter begibt sich selbst auf die letzte Route des Vermissten ...

SAT.1 GOLD
