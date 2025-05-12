Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Witwe

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1515vom 12.05.2025
Die Witwe

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1515: Die Witwe

23 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12

Die 38-jährige Verkäuferin Melanie hat panische Angst: Ihr Mann schwört immer und immer wieder, sie umzubringen. Die Ermittler vom K11 selbst werden mehrmals Zeugen von Mordanschlägen auf die verängstigte Frau. Und auch als Kommissar Ritter den Angreifer aus Notwehr erschießt, ist das grausame Spiel noch nicht vorbei ...

