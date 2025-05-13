Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jungfrau auf Abwegen

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1516vom 13.05.2025
Folge 1516: Jungfrau auf Abwegen

23 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12

In einem See treibt die Leiche der 20-jährigen Lena. Der pathologische Befund zeigt: Das Mädchen hatte kurz vor seinem Tod mit zwei Männern Sex. Ihre Mutter ist jedoch fest davon überzeugt, dass ihre Tochter Jungfrau war. Die Ermittlungen der Kommissare führen sie in einen Stripclub. Führte die junge Frau ein gefährliches Doppelleben?

