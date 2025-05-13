K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1516: Jungfrau auf Abwegen
23 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12
In einem See treibt die Leiche der 20-jährigen Lena. Der pathologische Befund zeigt: Das Mädchen hatte kurz vor seinem Tod mit zwei Männern Sex. Ihre Mutter ist jedoch fest davon überzeugt, dass ihre Tochter Jungfrau war. Die Ermittlungen der Kommissare führen sie in einen Stripclub. Führte die junge Frau ein gefährliches Doppelleben?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick