K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1520: Bittere Pillen
23 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
Ein Mann stürzt vom Dach eines Bürogebäudes. Für die Kommissare deutet alles auf einen Selbstmord hin. Doch als Hinweise auftauchen, dass der Tote in dubiose Medikamenten- und Drogengeschäfte verwickelt war, kommen erste Zweifel auf. Plötzlich nimmt der Fall eine dramatische Wende: Dr. Alsleben und die Leiche werden von einem Unbekannten aus der Pathologie entführt ...
