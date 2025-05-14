Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bittere Pillen

SAT.1 GOLD Staffel 9 Folge 1520 vom 14.05.2025
Folge 1520: Bittere Pillen

23 Min. Folge vom 14.05.2025 Ab 12

Ein Mann stürzt vom Dach eines Bürogebäudes. Für die Kommissare deutet alles auf einen Selbstmord hin. Doch als Hinweise auftauchen, dass der Tote in dubiose Medikamenten- und Drogengeschäfte verwickelt war, kommen erste Zweifel auf. Plötzlich nimmt der Fall eine dramatische Wende: Dr. Alsleben und die Leiche werden von einem Unbekannten aus der Pathologie entführt ...

