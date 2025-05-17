K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1524: Swimming Pool
22 Min.Folge vom 17.05.2025Ab 12
Ein Mann wird tot in seinem Swimmingpool aufgefunden. Die Villa ist leer geräumt. Doch die Räuber haben keine Einbruchspuren hinterlassen. Die Kommissare kommen ins Zweifeln: War der Einbruch nur vorgetäuscht? Hatte es der Täter von Anfang an auf den Besitzer der Villa abgesehen? Ein Bikini am Tatort bringt die Kommissare auf eine heiße Spur ...
