Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Swimming Pool

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1524vom 17.05.2025
Swimming Pool

Swimming PoolJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1524: Swimming Pool

22 Min.Folge vom 17.05.2025Ab 12

Ein Mann wird tot in seinem Swimmingpool aufgefunden. Die Villa ist leer geräumt. Doch die Räuber haben keine Einbruchspuren hinterlassen. Die Kommissare kommen ins Zweifeln: War der Einbruch nur vorgetäuscht? Hatte es der Täter von Anfang an auf den Besitzer der Villa abgesehen? Ein Bikini am Tatort bringt die Kommissare auf eine heiße Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen