K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Verzicht

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1528vom 16.05.2025
Tödlicher Verzicht

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1528: Tödlicher Verzicht

23 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12

Leon überfährt im Alkoholrausch ein vierjähriges Mädchen. Fünf Jahre Gefängnisaufenthalt haben sein Leben verändert. Er schreibt ein Buch und lebt anständig. Als er aus dem Gefängnis entlassen wird, feiert er seinen Erfolg als Autor. Doch das Glück währt nicht lange: Er wird kaltblütig ermordet. Hat jemand den Tod des kleinen Mädchens gerächt?

