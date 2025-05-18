K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1529: No Sex
21 Min.Ab 12
Ein Pornoproduzent wird in seinem Studio brutal erschlagen. Halbnackt liegt er in der Filmkulisse seines letzten Streifens. Der Sohn des Opfers verdächtigt die biedere Hausfrau und Feministin Hannelore T., die den Produzenten mit allen Mitteln ruinieren wollte. Als ein uraltes Pornovideo auftaucht, zeigt sich: Die Hausfrau hatte ein noch viel besseres Motiv ...
