K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliches Vertrauen

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1532vom 18.05.2025
Tödliches Vertrauen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1532: Tödliches Vertrauen

23 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 12

Eine Frau beobachtet angeblich einen Mord im Nachbarhaus. Allerdings können die Ermittler keine Leiche finden. Da die vermeintliche Zeugin in psychiatrischer Behandlung ist, steht für die Kommissare fest: Die Frau hat sich den Mord nur eingebildet. Dann wird die Zeugin selbst tot aufgefunden, und der Fall bekommt eine dramatische Wendung.

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1 GOLD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

