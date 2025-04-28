Tod in der WaschstraßeJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 174: Tod in der Waschstraße
23 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12
Ein besonderer Tatort für die Kommissare vom K 11: Am Ende einer Waschstraße steckt der Wagen der 38-jährige Bianca K. fest. Darin findet sich ihre nackte Leiche. Die Frau wurde brutal vergewaltigt und erwürgt. Zeugen bestätigen, dass das Opfer noch lebte als es in die Waschstraße einfuhr. Was ist in den vier Minuten passiert?
