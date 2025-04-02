Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Painkiller

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 19
Painkiller

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 19: Painkiller

21 Min.Ab 12

Im Kofferraum eines 40-Jährigen Zahnarztes finden die Kommissare die Leiche seiner Ehefrau, die durch einen gezielten Schuss in den Kehlkopf getötet wurde. Freunde und Angehörige des Paares sind sich sicher, dass der Ehemann abgedrückt hat. Er hat seine Frau seit Jahren unterdrückt und misshandelt. Doch plötzlich taucht ein neuer Hinweis auf: Die Tote soll sich in der Sado-Maso-Szene herumgetrieben haben. Ist die unscheinbare Arzthelferin Opfer bizarrer Sexspiele geworden?

