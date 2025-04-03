K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 21: Alles für die Katz
23 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12
Immer häufiger tauchen schlecht gefälschte 100-Euro-Scheine auf. Auf der Suche nach dem dreisten Fälscher tun sich die Kommissare jedoch schwer. Die bevorzugten Opfer des Betrügers sind Hütchenspieler, Drogendealer und andere Kleinkriminelle. Keiner von ihnen will mit der Polizei zusammenarbeiten. Die Ermittler müssen sich eine raffinierte Methode ausdenken, um den Täter aus dem Verkehr zu ziehen ...
