K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 23: Verfluchtes Geld
23 Min.Ab 12
Ein Rentner bricht mit blutender Kopfwunde auf offener Straße zusammen. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät - er stirbt noch an Ort und Stelle. Die Obduktion soll klären, ob es ein Unfall oder Mord war. Verdächtig: Der Mann hatte mehrere markierte Geldscheine aus einem ungeklärten Banküberfall bei sich. Die Kommissare rollen den alten Fall wieder auf und stoßen auf mehr als sie gedacht haben ...
