K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein Knöllchen zu viel

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 26vom 04.04.2025
Ein Knöllchen zu viel

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 26: Ein Knöllchen zu viel

22 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12

Die Suche nach einer vermissten Politesse endet tragisch. Die 36-Jährige wird tot im Kofferraum eines geklauten Autos gefunden. Das Gesicht der jungen Frau ist makaber mit rotem Lippenstift beschmiert - die Tat eines Wahnsinnigen? In einem anonymen Brief an die Presse kündigt der Täter weitere Morde an Politessen an. Die Kommissare stehen unter Druck. Sie haben nicht den geringsten Hinweis und die Zeit läuft. Wann wird der Mörder erneut zuschlagen?

