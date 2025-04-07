Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Skrupellose Hetzkampagne

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 34
Skrupellose Hetzkampagne

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 34: Skrupellose Hetzkampagne

23 Min.Ab 12

Ein Baby wird aus seinem Kinderbettchen entführt. Die junge Mutter hatte den kleinen Niklas nur kurz allein in der Wohnung gelassen - behauptet sie. Eine Journalistin deckt jedoch die Lüge auf: Zur Tatzeit saß sie nämlich betrunken in einer Kneipe. Die Zeitung startet eine beispiellose Hetzkampagne gegen die angebliche Rabenmutter. Hat sie selbst etwas mit dem Verschwinden ihres Babys zu tun?

