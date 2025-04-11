K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 47: Die einzige Zeugin
23 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12
Eine Tochter muss mit anhören, wie ihr Vater im Zimmer nebenan erschossen wird. Die Ermittlungen kommen nur schleppend voran. Alle Nachbarn halten dicht - niemand will etwas gesehen oder gehört haben. Die Kommissare müssen undercover ermitteln. Michael Naseband zieht in den Wohnblock ein und gerät dabei selbst in Lebensgefahr ...
