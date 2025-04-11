Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die einzige Zeugin

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 47vom 11.04.2025
K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 47: Die einzige Zeugin

23 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12

Eine Tochter muss mit anhören, wie ihr Vater im Zimmer nebenan erschossen wird. Die Ermittlungen kommen nur schleppend voran. Alle Nachbarn halten dicht - niemand will etwas gesehen oder gehört haben. Die Kommissare müssen undercover ermitteln. Michael Naseband zieht in den Wohnblock ein und gerät dabei selbst in Lebensgefahr ...

