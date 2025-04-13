K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 56: Schlüssel zur Wahrheit
22 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12
Albtraum im Hotel: Ein junger Mann wird von einem Unbekannten niedergeschlagen. Als er aufwacht, liegt seine Freundin erstochen neben ihm. Mit Hilfe eines Phantombildes finden die Kommissare einen Verdächtigen. Doch der hat ein Alibi. Das Opfer ist aber nach wie vor von dessen Schuld überzeugt. Was ist in der Nacht wirklich in dem Hotelzimmer passiert?
