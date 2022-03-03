K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 59: Ausgebremst
22 Min.Folge vom 03.03.2022Ab 12
Eine junge Frau rast mit ihrem Wagen frontal gegen einen Baum. Sie wird schwer verletzt. Was zunächst wie ein Unfall aussah, entpuppt sich als Mordanschlag - die Bremsleitungen wurden durchtrennt. Die Kommissare finden heraus, dass der Wagen eigentlich dem Freund des Opfers gehört. Hat der Anschlag ihm gegolten?
