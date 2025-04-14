K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 60: Teufel in Weiß
23 Min.Ab 12
Jemand versucht, einen Schönheitschirurgen in seinem Auto zu vergiften. Seltsamerweise behauptet der Chirurg aber steif und fest, dass es sich um einen Selbstmordversuch handelt. Warum will der Mann den Täter decken? Die Ermittlungen in seiner Schönheitsklinik ergeben, dass der Chirurg einiges zu verbergen hat, was besser niemals ans Tageslicht kommen sollte ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick