SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 89vom 23.04.2025
Folge 89: Der Rosenkavalier

23 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12

Brutal erschlagen beim Sonnenbaden im eigenen Garten: Unter Verdacht steht der voyeuristische Nachbar. Er ist schon öfter auffällig geworden. Und tatsächlich, er hat das Opfer regelrecht gestalkt. In der Wohnung des Verdächtigen befinden sich stapelweise heimlich geschossene Fotos des Opfers. Ist der Nachbar durch seine krankhaften Triebe zum Mörder geworden?

