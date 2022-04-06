K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 93: Tod beim Jogging
23 Min.Folge vom 06.04.2022Ab 12
Die Leiche des 30-jährigen Max G. wird in einem Waldgebiet entdeckt: Er wurde mit einem Jagdgewehr erschossen. Die Kommissare gehen zunächst von einem Jagdunfall aus. Doch die Dorfbewohner sind sich einig: Das war kein Unfall. Der Tote kam neu ins Dorf und hat für viel Unruhe gesorgt. Besonders von einem Mann wurde er gehasst - dem Jäger Weitinger ...
