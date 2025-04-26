K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 98: Aus dem Kindersitz entführt
22 Min.Ab 12
Ein Alptraum für jede Mutter: Ihr Baby wird am helllichten Tag aus dem Auto entführt. Die junge Frau verdächtigt ihren Exfreund. Die Kommissare vom K11 arbeiten auf Hochtouren, um das Kind zu finden. Doch bald werden sie skeptisch: Die Zeitangaben der Mutter stimmen nicht. Was ist wirklich mit dem Neugeborenen passiert?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick