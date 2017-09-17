Zum Inhalt springenBarrierefrei
KitchenCase

SAT.1Staffel 4Folge 3vom 17.09.2017
Folge 3: Ein Mittagessen ganz im Schweizer Flair

16 Min.Folge vom 17.09.2017Ab 6

Ein Artenschutzgebiet braucht kulinarische Unterstützung! Trotz des Naturparadieses bleibt oft keine Zeit für die Schweizer Mittagskultur. Torsten will das ändern! Was er auf den Tisch bringt und welches kulinarische Highlight gekocht wird, sehen Sie hier!

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

