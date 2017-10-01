Zum Inhalt springenBarrierefrei
KitchenCase

Harte Arbeit, gutes Essen: Torsten sorgt für ein kulinarisches Highlight

SAT.1Staffel 4Folge 5vom 01.10.2017
KitchenCase

16 Min.Folge vom 01.10.2017Ab 6

Die Damen setzen dem Dreck im Heizkessel ordentlich zu: Die Kaminfegerinnen! Ihre harte Arbeit erfordert Kraft, Energie und gutes Essen zur Stärkung. Dafür sorgt Torsten: Mit seinem KitchenCase rollt er ins Unternehmen, um gemeinsam zu kochen!

