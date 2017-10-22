Fußball trifft auf feine Küche: Torsten zaubert mit dem FC Thun!Jetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 8: Fußball trifft auf feine Küche: Torsten zaubert mit dem FC Thun!
16 Min.Folge vom 22.10.2017Ab 6
Gourmetkoch Torsten Götz besucht mit seinem KitchenCase - einer mobilen Küche - verschiedenste Orte und trifft dort auf spannende Menschen und ihre Geschichten. Ob Bühne, Werkstätte, unter freiem Himmel oder einfach in einem Büro - Torsten nimmt jede Gelegenheit war, die schnelle und gesunde Küche zu zelebrieren und mit seinen Köch:innen vor Ort über ihren Alltag, ihre Passion und ihr Leben zu reden und dabei ab und an nachzuwürzen!
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