Kulinarische Vielfalt für die Schreinerei
KitchenCase
Folge 4: Kulinarische Vielfalt für die Schreinerei
16 Min.Folge vom 24.09.2017Ab 6
Die Schreinerei “easyschrank“ steht vor einer Herausforderung: Zwar wird in der Mittagspause gegessen, doch es könnte etwas abwechslungsreicher sein. Torsten kommt zur Rettung mit seinem mobilen KitchenCase und sorgt für kulinarische Vielfalt
