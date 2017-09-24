Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 4vom 24.09.2017
16 Min.Folge vom 24.09.2017Ab 6

Die Schreinerei “easyschrank“ steht vor einer Herausforderung: Zwar wird in der Mittagspause gegessen, doch es könnte etwas abwechslungsreicher sein. Torsten kommt zur Rettung mit seinem mobilen KitchenCase und sorgt für kulinarische Vielfalt

